شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد.. رفع حد الإعفاء الضريبى لـ 30 ألف جنيه.. وتحرك أسعار الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب، بجانب المؤتمر الصحفي المشترك بين رجال الأعمال من الإمارات وكذلك المصريين، بمناسبة مرور 50 عام على العلاقات المصرية الإماراتية، وكذلك قرارات حكومية هامة للتخفيف عن المواطنين

قرارات حكومية هامة للتخفيف عن المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتى سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.

وتابع فى مؤتمر صحفى أن أهم هذه الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء فى تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للإنتاج الزراعى بقيمة 9.1 مليون جنيه

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للإنتاج الزراعي بحجم تداول 91 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الفراعنة للسجاد والموكيت والألياف الصناعية - السدرة بحجم تداول 6 آلاف سهم بقيمة 6 ملايين جنيه. وبحسب التقرير اليومى، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 629.8 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون جنيه لعدد 60 عملية. وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.371 مليار جنيه.

تدريب 45 شركة على التصدير تدريب 45 شركة على التصدير قامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس بالاتفاق مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي "giz” بهدف تقديم استشارات فنية وبرامج تدريب لشركات الصناعات الهندسية بقطاعاتها المختلفة ومساعدتها في التصدير والتسويق لمنتجاتها. وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنه بموجب هذا التعاون تم الاتفاق مع الوكالة الالمانية على اختيار 45 شركة لتدريبها على رفع كفاءة جودة منتجاتها وتقديم الخدمات التسويقية لها. وعقدت الوكالة الالمانية للتنمية ندوة بعنوان مشروع ازدهار بمشاركة مجتمع رجال الأعمال بالاسكندرية وممثلي القطاع الصناعي شارك فيه المهندس محمد البودي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية وكامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

تباين بورصات الخليج

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.64% خاسرًا 203.39 نقطة ليغلق عند مستوى 12207.61 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.46% خاسرًا 175.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11798.77 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.90% خاسرًا 30.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3345.97 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1859.54 نقطة.

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.272% رابحًا 27.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10068.15 نقطة.



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