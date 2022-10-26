شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للإنتاج الزراعى بقيمة 9.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للإنتاج الزراعي بحجم تداول 91 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الفراعنة للسجاد والموكيت والألياف الصناعية - السدرة بحجم تداول 6 آلاف سهم بقيمة 6 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومى، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 629.8 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون جنيه لعدد 60 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 527 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.26%، والعرب على 17.95%، واستحوذت المؤسسات على 54.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.4 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 523.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 245.2 مليون جنيه، 375.9 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4307 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3500 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.