المنطقة الاقتصادية تطلق حملتها الترويجية المحلية على مختلف المنصات الإعلامية

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القاهرة - سامية سيد - تطلق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حملتها الترويجية المحلية التي تستهدف التعريف بالمنطقة الاقتصادية للمواطنين المصريين والمستثمرين كأحد أهم المشروعات القومية التي تعد أحد أهم أذرع الدولة المصرية نحو التنمية الاقتصادية على المستوى الصناعي من خلال مناطقها الصناعية وعلى المستوى التجاري وتقديم الخدمات البحرية من خلال موانئها الـ6 التابعة والمطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الصناعية.

وتنطلق الحملة الترويجية من خلال الفيديو الدعائى الأول الذى يستعرض لقطات حية من المنشآت الصناعية القائمة بالمنطقة وكذلك أرصفة الموانئ والتي تعكس حجم التطور المذهل الذي حدث بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الماضية حيث يوجد بها أكثر من 270 منشأة صناعية وخدمية إضافة إلى تخصيص مساحة 20 مليون متر مربع لصناعات الوقود الأخضر من هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء وإيميثانول خلال المرحلة الراهنة.

كما يستعرض الفيديو الدعائي أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030، وقدرة الهيئة على دعم مستثمريها من خلال حوافز استثمارية ومالية وضريبية إضافة إلى استعداد المنطقة الاقتصادية لاستقبال مختلف أنواع المشروعات العملاقة والصغيرة والمتوسطة حيث إن المناطق الصناعية مؤهلة لكافة هذه الصناعات، إضافة إلى عدد من الصور الحية من موانئ المنطقة الاقتصادية التى تخدم المناطق الصناعية وحركة تجارة العالم مع استعدادها في الفترة المقبلة لتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر فى المستقبل القريب.

ويأتى هذا الفيديو الدعائى كبداية للحملة الدعائية المحلية بالتوازي مع اللوحات الإعلانية في الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة ومدينة شرم الشيخ التي تستعد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل، إضافة إلى اللوحات بمطاري القاهرة وشرم الشيخ الدوليين، كما تشمل الحملة تواجد نشط على مواقع التواصل الاجتماعي وتواجد إعلامى مكثف بغرض التعريف بالمنطقة الاقتصادية داخلياً بالاتساق مع الحملة الترويجية الدولية التي انطلقت في عدد من عواصم العالم.