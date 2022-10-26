شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسي..عبد المنعم الجمل يشيد بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب بقرارات الحكومة النابعة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أصدرها خلال المؤتمر الاقتصادي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بالإضافة إلى علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه وعدم رفع سعر الكهرباء حتى يونيو 2023، لافتا إلى أنها قرارات تراعى المواطنين في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي بصفة عامة.

و‏أضاف عبد المنعم الجمل لليوم السابع أنه من المهم أن يقوم كل أصحاب الشركات والمصانع ورجال القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بالإضافة إلى سرعة التنفيذ فى شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام لهذا القرار الفوري مراعاة لظروف العاملين والظروف الاقتصادية الصعبة، دون تباطؤ، ودون أي اعتبارات أخرى، مشيدا بهذا القرار الهام، الذي يؤكد حرص الدولة على جميع العاملين بها.