شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر يعلن البدء فى تأهيل وتطوير عمارات الإسكان القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن البدء في رفع كفاءة وتأهيل مشروع الإسكان القومى بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، لـ"الخليج 365" أن المشروع عبارة عن 186 عمارة، بواقع 4500شقة، لافتا الي انه يتم رفع كفاءة العمارات من خلال تغير الواجهات، وتحسين وتجديد المداخل، وتغير شبكات الصرف الصحي.

وأوضح أن المشروع تتخطي تكلفته ال30 مليون جنيه، ويتحمل مجلس الأمناء والمستثمرين تكلفة المشروع .

كان المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، قد أكد أن هناك 94 الف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى داخل المدينة جاهزة للتسليم، لافتا الي انه تم تسليم نحو 85 ألف وحدة ، حتي الان، فيما تم تسليم كافة الوحدات الجاهزة للتسليم لصندوق الإسكان الاجتماعى ، تمهيدا لتسليمها للحاجزين.

وأضاف المهندس محمد مصطفي، فى تصريح خاص ل" الخليج 365" أنه معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان داخل المدينة تفوق الجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة، موضحا أن متوسط تنفيذ المرحلة الأولي من المرحلة الخامسة لمشروع الإسكان بالمدينة والبالغ عددها 25 الف وحدة سكنية وصل ل80 ٪؜.