في 10 بنوك.. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في 5 بنوك مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، فيما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وأمس الثلاثاء، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشين بالبنوك.

ونشر موقع "مصراوي" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع منتصف تعاملات اليوم مع مقارنتها ببداية التعاملات.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 19.68 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.69 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.69 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.65 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.65 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.66 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.70 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.