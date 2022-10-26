شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى: افتتاح فرع جديد قريبا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف افتتاح فرعه الجديد بالسعودية خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من كافة الموافقات، موضحا أن البنك الأهلي قام بافتتاح فرعه الجديد بجوبا بجنوب السودان.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش للاحتفال بـ50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية أن البنك يستهدف نموا بنسبة 15% بكافة القطاعات خلال عام 2023.

وأوضح أن ودائع العملاء بالبنك الأهلي ارتفعت إلى 2.860 تريليون جنيه حتي الوقت الحالي.

وحقق البنك الأهلي المصري أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 19.340 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 26.505 مليار جنيه خلال 9 أشهر(الفترة من يوليو 2020 وحتي مارس 2021).

وكشفت القوائم المالية للبنك عن تحقيقه صافي ربح قدره 11.655 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 9.573 مليار جنيه (الفترة من يوليو 2020 وحتي مارس 2021).

وتخطى إجمالي أصول البنك، حاجز الـ3 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 مقارنة بــ 2 تريليون جنيه في يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.