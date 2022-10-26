شكرا لقرائتكم خبر عن محيى الدين: 6 دول فقط من 23 أوفوا بالتزاماتهم فى مكافحة تغير المناخ بالدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحا إن العلم والعمل هما المحركان الاساسيان لأى عمل كى يستمر.

وذكر محمود محيي الدين، خلال احتفالية 50 عاما من العلاقات المصرية الاماراتية مقوله الشاعر أحمد شوقي بالعلم والعمل يبني الناس ملكهم.

وأشار إلى أن الدول لم توفي بالتزامها في جمع 100 مليار لمساعدة الدول النامية لمكافحة تغير المناخ، إذ أن هناك 6 دول فقط التي اوفت بوعودها من أصل 23 دولة.

ولفت إلى أن مصر والإمارات من أكثر الدول تأثرا بتغيرات المناخ، مشيرا إلى أن الدولتان تسعيان للحد من الإبعاثات.

وعن عدم توافر المشروعات الخضراء، أكد محمود محي الدين أن مصر خلال 4 شهور الماضية تم عمل 400 مشروع لنموذج ومثال في مجال العمل المناخي، تم اختيار 50 منهم للعرض في مؤتمر cop 27.