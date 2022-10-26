وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "أرسيلورميتال الجبيل" التعاون فى صناعة المواسير

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القاهرة - سامية سيد - "عصمت": نسعى لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواسير والأنابيب الحديدية خاصة المستخدمة في قطاع البترول حريصون على تعزيز التعاون مع الجانب السعودي.. وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية الملحق التجاري السعودي: نحرص على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.. وإقامة صناعات تكاملية

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تسعى لتوطين العديد من الصناعات محليًا ونقل التكنولوجيا الحديثة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.

وأشار المهندس محمود عصمت، خلال لقائه، وفدًا من شركة "أرسيلورميتال الجبيل"، إحدى الشركات التي يساهم بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الرائدة في مجال صناعة المواسير والأنابيب الحديدية، بحضور زايد الأسمري الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية في مصر، إلى الحرص على تعزيز التعاون مع الجانب السعودى فى ضوء العلاقات القوية والمتميزة والروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف بحسب بيان الوزارة اليوم، أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص فى ظل أهميته كقاطرة للنمو الاقتصادى من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد زايد الأسمرى، حرص الجانب السعودى على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، وإقامة صناعات تكاملية بين البلدين الشقيقين، وتحقيق الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والشراكة الممكنة من خلال شركة النصر للمواسير التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتلبية احتياجات السوق من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وخاصة في المشروعات القومية.

وقدم مسؤولو "أرسيلورميتال الجبيل"، عرضًا حول الشركة ومصانعها وطاقتها الإنتاجية، ومراحل التصنيع، وأبرز منتجاتها من الأنابيب التي يتم استخدامها في صناعة النفط والغاز.