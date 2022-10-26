شكرا لقرائتكم خبر عن أبو المجد: نرحب بخارطة الطريق للصناعة والمؤتمر الاقتصادي جاء مشرفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المؤتمر الاقتصادى جاء مشرفا وملما بكل جوانب الاقتصاد لمختلف القطاعات ولعل أبرز ما تم هو الإعلان عن خارطة للصناعة وتوطينها.

وأضاف أبو المجد أن ذلك لن يتم إلا من خلال عمل إستراتيجية ثابتة قادرة على توطين الصناعة، من خلال جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية.

وأشاد أبو المجد بحالة المكاشفة وعرض الإنجازات بالأرقام في جميع المجالات، واتضح ذلك من خلال مشاركة جميع المسئولين المعنيين بالملف الاقتصادى على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كشف حقائق عن الحالة العامة بمنتهي الشفافية التي كانت تمر بلها البلاد قبل قرار اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادة في 2016، وأيضا خلال المؤتمر الٌإقتصادى السابق في 2015 .

وأوضح أن جلسات المؤتمر في يوميه الأول كشف بالفعل عن رغبة حقيقة من المشاركين، سواء المتحدثين الحكوميين، أو من القطاع الخاص ومختلف الجهات؛ لوضع خارطة واضحة لتقوية وتدعيم الاقتصاد، ولا سيما الصناعة التي تحتاج بالفعل لدعم قوى لتحديث وتطوير المصانع الحالية والإستعانة بخبرات عالمية والهدف هو زيادة الصادرات؛ مما يقلل الطلب على العملة الصعبة ويحسن من مؤشرات الميزان التجارى، كما أن مبادرة "إبدأ" كانت واضحة في أهدافها من حيث مساعدة المصانع المتعثرة والقطاع الخاص والعمل علي توطين بعض الصناعات الهامة أبرزهم صناعة السيارات الكهربائية.