شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والدول العربية ترشح الدكتور محمود محيي الدين مديرا تنفيذيا لصندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت مصر ومجموعة الدول العربية والمالديف، الدكتور محمود محيي الدين لعضوية مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومديراً تنفيذياً ممثلاً لها لفترة جديدة لمدة عامين تبدأ في شهر نوفمبر 2022 .

وفي عام 2020 تم انتخاب الدكتور محمود محيي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي، وعضواً بمجلس ادارته، ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.