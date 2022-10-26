شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للنفط: تركيز المؤتمر الاقتصادى على صناعة الكيماويات لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى للكيماويات والنفط، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، أن المؤتمر الاقتصادى تناول العديد من القضايا الصناعية الهامة على رأسها توطين الصناعة، والتركيز على صناعة الكيماويات ،وهو ما يؤكد الأهمية البالغة لتلك الصناعة في زيادة الصادرات وفى قلبها بطبيعة الحال صناعة الأسمدة.

أضاف حمدى لـ"الخليج 365" أن مكاشفة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور المؤتمر وللشعب المصرى ،خلال افتتاح المؤتمر حولت المسار تماما لبقية الجلسات التي رفعت شعار " المصارحة والمكاشفة والوضوح" وبالتالي من خلال متابعتنا لاحظنا مدى المصداقية وطرح المشكلات من جانب ،وتقديم مقترحات جديرة بالتنفيذ من جانب أخر علاوة على التجاوب الكبير من الحكومة مع المناقشات والرد عليها .

أوضح حمدى أن صناعة الكيماويات تحتاج لدفعة قوية ،خاصة صناعة الأسمدة لتطوير شركات النصر للأسمدة بالسويس والدلتا للأسمدة بالدقهلية ،والإسراع في تطويرها مع تنفيذ استكمال تطوير مصنع كيما القديم في أسوان ،بما يضيف للصادرات بشكل كبير لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا .

وأشار لأهمية المضى قدما لبناء مصنع جديد لإطارات السيارات والمركبات كبديل عن الاستيراد ،ولتخفيف الضغوط الاقتصادية ،وبما يساهم في توطين تلك الصناعة في مصر من خلال مصانع النقل والهندسة لتوفير ما لا يقل عن 2 مليار دولار.