شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"رجال الأعمال": توصيات المؤتمر الاقتصادى عبرت عن التحديات أمام المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن جلسات المؤتمر الاقتصادي على مدار ثلاث أيام كانت مرآة لكل التحديات التي تقابل المستثمرين ومنصة علانية للمناقشة وطرح التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

أضافت "السواح"، أن أهم ما يميز المؤتمر الاقتصادي، هو إصغاء الحكومة ورجال الدولة لممثلي القطاع الخاص ومنظمات الأعمال، كما عرضوا الفرص والتحديات بكل شفافية دون حرج، مشيرة إلى أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات التي لمست بواقعية حجم المشكلات والتحديات التي يواجهها المستثمرون وسط اجواء اقتصاديه تشوبها الضبابية أثر التوترات العالمية.

أضافت كما ردت توصيات المؤتمر الاقتصادي على كل ما يدور في أذهان المستثمرين، وما يواجهون من عقبات ومشاكل، مشيرة إلى أن الدولة استجابت لكل الآراء وتسعى إلى حل كل المشكلات والحد من آثار الأزمات العالمية.

وأعربت داليا السواح، عن أملها في وضع إطار زمني لكل توصية للتنفيذ مع وضع آلية واضحة لها كذلك مراعاة وجود وحدة متخصصة لمراقبة وتقييم الأداء بعد التنفيذ دوريًا، وإصدار تقريرها كل 3 شهور لملاحظة التحديات والمعوقات التي تواجه التطبيق لإيجاد الحلول لها سريعًا قبل تفاقمها.

أكدت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، ضرورة مراقبة أداء تطبيق توصيات المؤتمر من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الفاعلية واكتمال نجاح المؤتمر وحرصًا على أن يؤتي ثماره.