شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. طفرة فى قطاع الاتصالات بمصر بفضل التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت، في تحقيق طفرة في مختلف مؤشرات القطاع بفضل خطة الدولة للتحول الرقمي، بعد تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، وتكشف الأرقام النمو المحقق في مؤشرات الاتصالات.

1- زيادة معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3% في العام المالي 2021/2022 ليصبح الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة.

2- نمو حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 3.6 مليار دولار فى 2018/2019.

3- ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 190 مليون دولار في 2020 إلى 490 مليون دولار في 2021.

4- تضاعف أعداد المتدربين وميزانية التدريب التقني على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستهدف 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي مقارنة بعدد 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه في 2018/.

5- ارتفاع عدد العاملين بقطاع الاتصالات من 256 ألف عامل في 2019/2018 إلى 340 ألف عامل في العام المالي الماضي.

6- زيادة مراكز الإبداع التكنولوجي من 3 مراكز إلى 30 مركزًا من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات باستثمارات إجمالية تصل إلى 402 مليار جنيه.

7- التعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

8- زيادة عدد أبراج المحمول التي تم إنشاؤها من 1200 برج في 2020 إلى 2300 برج في 2021، ويستهدف إنشاء 2850 برج خلال العام الحالي تم منهم 2389 برج.

9- إتاحة ترددات للشركات مقدمة خدمات المحمول باستثمارات 2 مليار دولار.

10- وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت فى مصر لتصل إلى 45 ميجابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ ثانية فى منتصف 2018، و7ميجابت ثانية فى نهاية 2018.