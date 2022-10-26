شكرا لقرائتكم خبر عن 274 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السلع الغذائية يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الواردات المصرية من السلع الغذائية بشكل كبير في شهر يوليو الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 493 مليون و698 ألف دولار، بينما كانت نحو 768 مليون و85 ألف دولار في شهر يوليو عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 274 مليون و387 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبرز السلع التي ساهمت في هذا التراجع، وكان على رأسها واردات لحوم قطع من فصيلة الأبقار بقيمة بلغت 78 مليون و409 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 99 مليون و534 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 21 مليون و125 ألف دولار، يليها واردات زيت النخيل وبلغت وارداته نحو 62 مليون و88 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 78 مليون و195 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 16 مليون و107 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا واردات محضرات غذائية، وبلغت قيمتها نحو 8 ملايين و688 ألف دولار، في يوليو الماضي، مقابل 23 مليون و422 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 14 مليون و734 ألف دولار، ثم واردات الجمبري وبلغت قيمتها نحو 11 مليون و125 ألف دولار، مقابل 14 مليون و185 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت قيمته 3 ملايين و60 ألف دولار.