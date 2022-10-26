شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: صادرات النفط لأوروبا تضاعفت ونعمل على ضمان احتياجاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية البلد الأكثر أمنا وموثوقية للنفط وملتزمة بمسؤولياتها، مبينا أن المملكة تعمل على ضمان تلبية احتياجات أوروبا، حيث ضاعفت صادراتها النفطية في سبتمبر.

وأشار في كلمته خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى أن أوروبا بدأت تشهد مرحلة حرجة وعددا من الإشكالات في سلاسل الإمداد، والمملكة تعمل معها لضمان تلبية احتياجاتها، مبينا أن الحل بشأن أزمة الطاقة يجب ألا يأتي من دولة واحدة ولا من مصدر واحد، بل يجب أن يكون الحل من مشاركات مختلفة ويجب الاعتراف بالأزمة وعدم وضع سياسيات وزيادة تعقيدها.

وقال وزير الطاقة إن المملكة تتواصل مع عدد من الحكومات الأوروبية بخصوص الأزمة الحالية، حيث تشهد أوروبا مرحلة حرجة في سلاسل الإمداد.

وأضاف «صادرات المملكة النفطية تضاعفت إلى أوروبا في سبتمبر إلى 950 ألف برميل يوميا مقارنة بـ490 ألف برميل في العام الماضي». وخلال الأشهر المقبلة سنورد النفط إلى كل من يحتاج منا ذلك.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، «من واجبي التحذير من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، لأن نفاد الطاقة الاستيعابية الفائضة يحمل تداعيات خطيرة».

وقال وزير الطاقة إن الجميع يتحدث عن ركود قوي ومن المهم التحوط ضد الأسوأ، مضيفا «علينا دائما الاستعداد للأسوأ بشكل مسبق».

وأوضح «متحمسون لانعقاد مؤتمر المناخ كونه في مصر، سنعقد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء في مصر لنستعرض ما حققناه، سيكون لدينا عدد من الإنجازات على صعيد الطاقة خلال مؤتمرات مصر».

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن رؤية 2030 باتت رؤية السعوديين ككل.