شكرا لقرائتكم خبر رئيس وزراء باكستان: رأيت بالرياض شبابا وفتيات يعملون لصالح الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف إن مبادرة مستقبل الاستثمار ترجمة واضحة لطموحات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه المنصة المثرية التي تتحدث بشكل عام عن رؤية المملكة 2030 وعن النظرة الاستشرافية وكيف يمكن أن يكون عليه المستقبل في المملكة ودول العالم للمساعدة في إحداث تقدم سريع في جميع البلدان، والإسهام في تقديم الرخاء والرفاهية للمواطنين.

وقال شريف خلال مشاركته بكلمة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة مقدما «رأيت الكثير من الشباب والفتيات هنا في الرياض يعملون لمصلحة الإنسانية ومن أجل رخاء المجتمعات وسعادتها»، منوها لأهمية الاستفادة من المجالات التقنية وتسخيرها في التجارة الالكترونية كون ذلك سيؤدي إلى تحقيق علاقات فعالة بين دول العالم وربط الأسواق لتحقيق عمليات بيع عادلة إضافة إلى استخدام التقنية الذكية في الأنظمة التعليمية.

وقدم شريف شكره لولي العهد على ما يقدمه من دعم لباكستان، ولما قام به من مساعدات للأسر المنكوبة في كارثة الفيضانات، مفيدا بأن المملكة أول من قدمت الدعم ومدت جسور العون لإغاثة متضرري الفيضانات.

وأكد أن على دول العالم في الوقت الحالي العمل بشكل تعاوني واستغلال المهارات والقدرات والأدوات والتقنية التي من شأنها أن تمكن العالم وتشكله بطريقة أكثر فائدة للإنسانية وتمكين الجميع من الاستفادة من المزايا الهائلة للتقنية.

وتطرق إلى موضوع الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ واختلاف التوازن الطبيعي في الأنظمة، مفيدا بأن هذه مسؤولية الجميع، ويجب التركيز على الاستدامة والطاقة النظيفة كونهما الممكنين الرئيسين للاقتصاد الجديد.