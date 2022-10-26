رئيس وزراء باكستان: رأيت بالرياض شبابا وفتيات يعملون لصالح الإنسانية

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وقال شريف خلال مشاركته بكلمة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة مقدما «رأيت الكثير من الشباب والفتيات هنا في الرياض يعملون لمصلحة الإنسانية ومن أجل رخاء المجتمعات وسعادتها»، منوها لأهمية الاستفادة من المجالات التقنية وتسخيرها في التجارة الالكترونية كون ذلك سيؤدي إلى تحقيق علاقات فعالة بين دول العالم وربط الأسواق لتحقيق عمليات بيع عادلة إضافة إلى استخدام التقنية الذكية في الأنظمة التعليمية.وقدم شريف شكره لولي العهد على ما يقدمه من دعم لباكستان، ولما قام به من مساعدات للأسر المنكوبة في كارثة الفيضانات، مفيدا بأن المملكة أول من قدمت الدعم ومدت جسور العون لإغاثة متضرري الفيضانات.
وأكد أن على دول العالم في الوقت الحالي العمل بشكل تعاوني واستغلال المهارات والقدرات والأدوات والتقنية التي من شأنها أن تمكن العالم وتشكله بطريقة أكثر فائدة للإنسانية وتمكين الجميع من الاستفادة من المزايا الهائلة للتقنية.
وتطرق إلى موضوع الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ واختلاف التوازن الطبيعي في الأنظمة، مفيدا بأن هذه مسؤولية الجميع، ويجب التركيز على الاستدامة والطاقة النظيفة كونهما الممكنين الرئيسين للاقتصاد الجديد.
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