شكرا لقرائتكم خبر افتتاح 12 ألف غرفة فندقية وأرقام تاريخية للسياح في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة حققت أرقاما تاريخية بخصوص عدد الزوار وإنفاق السياح في 2022، مشيرا إلى افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في المملكة هذا العام، متوقعا زيادة عدد السياح للمملكة بنسبة 300% بحلول 2030.

وأوضح خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار أن المملكة تمكنت من تحقيق أرقام تاريخية فيما يتعلق بأعداد الزوار وحجم الإنفاق على السياحة، وأن القطاع شهد تحسنا كبيرا هذا العام أكثر مما كان متوقعا له، مفيدا بأن البنك الدولي توقع أن يتباطأ النمو العالمي، ولكن النتائج تظهر أن قطاع السفر والسياحة سيزيد على معدل النمو المتوقع، وتوقع زيادة عدد السياح في المملكة بنسبة 300% في 2030.

وذكر الخطيب أن القطاع السياحي يسعى إلى أن يسهم بـ10% في إجمالي الناتج المحلي، وأن يكون من أحد أفضل الوجهات السياحية حول العالم، منوها لتوفير جميع الموارد التي تخدم الشأن السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ بهدف جعل المملكة أفضل وجهة سياحية.

فرص ووجهات

وقال وزير السياحة «سوف نرى الكثير من الفرص والوجهات التي ستجعل المملكة في المقدمة».

وأضاف «المملكة لديها الرؤية الواضحة لقطاع السياحة ووضعت الخطط ووفرت جميع الموارد لا سيما المالية من أجل تحقيقها، والآن تحقق الكثير من النجاحات».

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في المملكة خلال 2022، وهذا يمثل نموا بنسبة 6% في عدد الغرف الحالي، لاستيعاب عودة البرامج والمواسم والتأشيرات، مبينا أن المملكة لديها خمسة مواقع مسجلة في اليونسكو بجانب سياحة المنتجعات.

ولفت إلى أن لدى المملكة خيارات سياحية متنوعة لشرائح السياح المختلفة.

65 مليون زيارة

وقال «حققنا 65 مليون زيارة، فيها جزء من الخارج وجزء من الداخل، والمملكة حققت المركز الأول بين مجموعة العشرين في التعافي من كورونا بنسبة نمو 121%».

الطيران مهم

وذكر أن قطاع الطيران مهم لربط الوجهات السياحية بالمدن المصدرة للسياحة عبر رحلات دون توقف، مبينا أن إضافة ناقل وطني جديد في السعودية مهم جدا، وسيرفع من ربط السعودية بأهم المدن المصدرة للسياحة في العالم، ويرفع معدلات الوصول إلى المدن السعودية ويزيد من رغبة السياح في زيارة المملكة.