الخطوط السعودية تعرف بمبادراتها في مجال الاستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك مجموعة الخطوط السعودية في النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار والتي ستقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر 2022 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، بصفتها ناقلا رسميا للحدث العالمي، حيث سيتعرف الضيوف والمشاركون على مستجدات مبادراتها في مجال الاستدامة وكذلك حلولها في تعزيز تجربة السفر لضيوفها إلى جانب أحدث مشاريعها وخدماتها في مجال التحول الرقمي.

ويأتي ذلك مواصلة لإسهام المجموعة في المناسبات الدولية التي تستضيفها المملكة، لا سيما وأن خططها تشير إلى التوسع في التشغيل إلى الوجهات الدولية بما يمكنها من ربط العالم بالمملكة، وبما يتواكب مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتشهد إحدى جلسات المؤتمر تحت عنوان «التنقل في عالم مختلف» مشاركة للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم الكشي، والتي سيتم من خلالها مناقشة عدد من المحاور التي تتعلق بالتحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي وقطاع الشحن والخدمات اللوجستية في ظل تطور عدد من الأحداث العالمية.

وتستثمر «السعودية» مبادرة مستقبل الاستثمار باعتبارها منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار وملتقى سنويا يجمع المستثمرين والمبتكرين والقادة من جميع أنحاء العالم الذين يتمتعون بالقدرة على تشكيل مستقبل الاستثمار العالمي، للتعريف ومن خلال الشاشات الرقمية بكل شركات المجموعة ودورها في منظومة الطيران وخططها المستقبلية، وإلى جانب ذلك ومن خلال النموذج المصغر المحاكي لصالات الفرسان، سيتعرف الضيوف والمشاركون على أرقى الخدمات لروادها في المطارات الرئيسة بالمملكة وفي مطار القاهرة الدولي بما تحويه من أماكن راقية وأجنحة مميزة للانتظار توفر قمة الراحة والرفاهية والخصوصية بما يتناسب مع مختلف الشرائح العمرية.

وسيشارك في فعاليات النسخة السادسة من اللقاء السنوي للمبادرة آلاف الضيوف الدوليين ومئات المتحدثين من كل القطاعات، لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو اقتصادي والمساواة في عالم غير متساو، إلى جانب التطرق إلى الحديث عن النظام العالمي الجديد وأهم المخاطر والتحديات والفرص والآفاق الجديدة، إضافة إلى عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتنوعة، حيث تهدف المبادرة إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، إضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.