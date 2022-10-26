شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25-10-2022.

إيقاف تداول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للأسمدة والكيماويات. إيقاف تداول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 4.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.047 مليار جنيه. البورصة تربح 4.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.047 مليار جنيه.

بلغ حجم التداول على الأسهم 437.4 مليون ورقة مالية بقيمة 992.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.5%، والعرب على 6.28%، واستحوذت المؤسسات على 26.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 82.5 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 54.1 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 27.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12752 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4275 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3169 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.038 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 80.95%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.58%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 66.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.57%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 5.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.27%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 29.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.13%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 12.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.18%.

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.301 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.34%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.453 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.82%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 9.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.