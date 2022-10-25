تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية برأسمال 500 مليون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق الاستثمارات العامة مساء أمس الأول، عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، بملكية 80% للصندوق، و20% لمجموعة تداول السعودية القابضة، بهدف دعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، إضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.

وأوضحت شركة «تداول السعودية» في بيان لها أمس، أن رأسمال شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية يبلغ 500 مليون ريال. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لحصة المجموعة في مساهمة الشركة أثر إيجابي على النتائج المالية للمجموعة، وذلك بعد البدء بالتشغيل التجاري لها. وأفادت تداول بأن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر طرفا ذا علاقة كونه أكبر مساهم في شركة مجموعة تداول السعودية، والذي يملك نسبة 70% من أسهم المجموعة.

وأعلن سابقا عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية في سبتمبر 2021، والذي أشاد فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان ، بالدور الرائد للمملكة في المنطقة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، امتدادا لجهودها في هذا المجال والرامية إلى المساهمة في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي.

ويسهم الإعلان عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها، في جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالميا لتداول الائتمان الكربوني في 25 أكتوبر، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض، حيث من المتوقع أن يشهد المزاد تداول مليون طن من الائتمان الكربوني، وتقديم شهادات ائتمان كربون عالية الجودة، تتماشى مع معايير «كورسيا» المسجلة في برنامج «فيرا».

دور قيادي

وأعرب نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميد، عن سعادته بالإعلان عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، وخاصة أنه يتزامن مع الإعلان عن أول مزاد لتداول الائتمان الكربوني، الذي يعد خطوة مهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسهم أسواق تداول الائتمان الكربوني في تقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي سيجعل المنطقة في صدارة العمل المناخي؛ تأكيدا لدور المملكة القيادي في مواجهة التحديات المناخية.

وأضاف الحميد أنه سيكون للشركة دور مهم في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060.

مستقبل مستدام

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية القابضة المهندس خالد الحصان عن فخر المجموعة بالدور المحوري الذي تقوم به في دعم توجه المملكة نحو مستقبل مستدام، متطلعا إلى تحفيز مختلف المنشآت على تبني نهج الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية في السوق المالية السعودية، وذلك من أجل مستقبل أفضل وأكثر شفافية، معربا عن سعادته بأن تكون المجموعة شريكا استراتيجيا وتشغيليا في إطلاق الشركة الجديدة، والتي نؤمن بأهميتها الكبيرة في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيق طموح المجموعة في أن تكون بوابة للمستثمرين من أنحاء العالم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أرصدة كربون

وأفادت المديرة المسؤول عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني ريهام الجيزي، بأن المزاد يمثل خطوة أولى في الريادة لمنظومة الأسواق الطوعية العالمية لتداول الائتمان الكربوني، متوقعة أن يكون المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم بإجمالي مليون طن من أرصدة الكربون المتاحة للتداول.

ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور أساسي في دعم جهود المملكة الخضراء باعتباره محركا للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمرارا لمبادرات الصندوق في هذا النطاق، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليارات دولار، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية:

رأس المال: 500 مليون ريال

الملكية:







صندوق الاستثمارات العامة 80%



مجموعة تداول السعودية القابضة 20%



الأهداف: