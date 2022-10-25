شكرا لقرائتكم خبر 16.6 % ارتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال أغسطس 2022 نحو 134 مليار ريال مقابل 90 مليار ريال خلال أغسطس2021، وذلك بارتفاع مقداره 44 مليار ريال بنسبة 49.1%.

وأفادت نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بأن قيمة الصادرات البترولية خلال أغسطس 2022 بلغت 107مليارات ريال مقابل 67 مليار ريال خلال أغسطس 2021، بارتفاع مقداره 40 مليار ريال، بنسبة 60.2%.

ووفقا لنتائج النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال أغسطس الماضي 27 مليار ريال مقابل 23 مليار ريال خلال أغسطس 2021، بارتفاع مقداره 4 مليارات ريال، بنسبة 16.6%.

وبلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال أغسطس 2022 نحو 61 مليار ريال مقابل 51 مليار ريال خلال أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقداره 10 مليارات ريال بنسبة 20.0%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كل الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكل أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

الصادرات السلعية للمملكة







أغسطس 2022: 134 مليار ريال



أغسطس 2021: 90 مليار ريال



الارتفاع 44 مليار ريال النسبة 49.1%



الصادرات البترولية





أغسطس 2022: 107 مليارات ريال



أغسطس 2021: 67 مليار ريال



الارتفاع 40 مليار ريال



النسبة 60.2 %



الصادرات غير البترولية





أغسطس 2022: 27 مليار ريال



أغسطس 2021: 23 مليار ريال



الارتفاع 4 مليارات ريال



النسبة 16.6%



الواردات السلعية للمملكة