غرفة الأحساء

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وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر 3 أيام، تنظيم هاكاثون ريادة الأعمال، ومعرض المشاريع الناشئة، وجلسات إرشاد واستشارات متخصصة، وبرنامج جلسات حوارية وورش عمل تهتم بمنتجات تمويل الأعمال (التقنيات الناشئة)، ومنهجية عمل رأس المال الجريء وأهميته، وكيف تقنع المستثمر؟ وطريق شركات الـ«يونيكورن»، وعروض فرص استثمارية وعروض أصحاب المشاريع التقنية الناشئة أمام المستثمرين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال «سنا» تنظم اليوم ملتقى الأحساء للشركات التقنية الناشئة «ستارت أب الأحساء 2022»، في دورته الثانية بمشاركة عدد من المسؤولين ومتخذي القرار والخبراء والمستشارين وممثلي عدد من الشركات الرائدة وجهات التمكين والصناديق الاستثمارية ورواد ورائدات الأعمال والمبتكرين، وذلك بفندق مكان في الأحساء.وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر 3 أيام، تنظيم هاكاثون ريادة الأعمال، ومعرض المشاريع الناشئة، وجلسات إرشاد واستشارات متخصصة، وبرنامج جلسات حوارية وورش عمل تهتم بمنتجات تمويل الأعمال (التقنيات الناشئة)، ومنهجية عمل رأس المال الجريء وأهميته، وكيف تقنع المستثمر؟ وطريق شركات الـ«يونيكورن»، وعروض فرص استثمارية وعروض أصحاب المشاريع التقنية الناشئة أمام المستثمرين.

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