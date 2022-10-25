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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اجتماعا مع اللجنة الوطنية للصادرات باتحاد الغرف السعودية بمقر الهيئة، بمشاركة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي ورئيس اللجنة تركي بن معمر، وحضور عدد من أعضاء اللجنة ومسؤولي الهيئة.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه المواصفات السعودية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، بهدف تطوير النظم والتشريعات والتعرف عن قرب لاحتياجات القطاع الخاص والعمل على تعزيز ثقة التجار وحماية المستهلكين، وأهمية تعزيز سبل التكامل والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتوحيد جهود القطاع العام والخاص.



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