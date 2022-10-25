الجولة السادسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا انطلقت في العاصمة الكورية سول، التي تستمر حتى 28 أكتوبر الحالي.

ويتطلع الجانبان إلى زيادة مجالات التعاون بين دول المجلس وجمهورية كوريا، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، ودعم الوجود الاستثماري، من خلال اتفاقية تجارة حرة طموحة تلبي تطلعات كلا الجانبين، ومن المقرر أن تستعرض الجولة التفاوضية القائمة إلى التجارة في السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية.

واستأنف مجلس التعاون مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية كوريا، في 19 يناير 2022، وذلك على ضوء توقيع البيان المشترك بين الجانبين، بعد توقف دام 13 عاما، حيث عقد الجانبان 3 جولات تفاوضية خلال 2022.