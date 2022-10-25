الأكاديمية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللوجستية، أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي الأول لتطوير 20 قياديا في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT، بمشاركة عدد من القيادات من القطاعين العام والخاص.

وذكر نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدكتور رميح الرميح أن البرنامج يعتبر أحد البرامج النوعية التي تنفذ للمرة الأولى على مستوى المنطقة بوصفه برنامجا تنفيذيا متخصصا، مؤكدا على حرصة واهتمامه بتأهيل القيادات بما يسهم في تطوير القطاع اللوجستي في المملكة.

ويتضمن البرنامج أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية.

وتستمر المرحلة الأولى لمدة أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في الـ 7 من نوفمبر المقبل بمدينة سرقسطة بإسبانيا، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرا - عن بعد - في الـ21 من نوفمبر.