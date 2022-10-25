شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 29-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 29-10-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.047 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للأسمدة والكيماويات. إيقاف تداول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 4.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.047 مليار جنيه. البورصة تربح 4.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.047 مليار جنيه.

بلغ حجم التداول على الأسهم 437.4 مليون ورقة مالية بقيمة 992.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.5%، والعرب على 6.28%، واستحوذت المؤسسات على 26.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 82.5 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 54.1 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 27.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12752 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4275 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3169 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.



أسهم خزينةوأعلنت شركات ابن سينا فارما، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 600 ألف سهم خلال جلسة يوم أمس الإثنين، وشراء الثانية 350 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.45%، وشراء الثالثة 600 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.92%، وشراء الرابعة 5 ملايين سهم. أسهم خزينةوأعلنت شركات ابن سينا فارما، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 600 ألف سهم خلال جلسة يوم أمس الإثنين، وشراء الثانية 350 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.45%، وشراء الثالثة 600 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.92%، وشراء الرابعة 5 ملايين سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لإدارة وتطوير الأصول، دايس للملابس الجاهزة، الدولية للأسمدة والكيماويات 500 ألف سهم، 108.6 مليون سهم، 14.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للأسمدة والكيماويات 550 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لإدارة وتطوير الأصول، دايس للملابس الجاهزة، الدولية للأسمدة والكيماويات 500 ألف سهم، 108.6 مليون سهم، 14.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للأسمدة والكيماويات 550 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، دايس للملابس الجاهزة 147 ألف سهم، 40 ألف سهم، 154 ألف سهم، 258 ألف سهم، 108.6 مليون سهم، على التوالي.





أوراسكوم للتنمية قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن مجلس الإدارة وافق على إتاحة الفرصة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، لإجراء فحص النافي للجهالة بشكل حصري على شركة أوراسكوم العقارية، إحدى الشركات التابعة، المالكة لمشروع أو ويست والذي يتم تطوير على مساحة 4.2 مليون متر مربع بغرب القاهرة بقيمة مبدئية لعرض الشراء 2.46 مليار جنيه.

إيبيكو قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، إن مجلس إدارة الشركة لم تتلقى ما يفيد موافقة شركة يو بي فارما على إجراء الفحص النافي للجهالة، لذا الأمر متروك للعرض على مجلس الإدارة لبحث صرف النظر عن الاستحواذ.





النيل للأدوية قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن مجلس الإدارة وافق على نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2022، وبلغ صافي الربح شامل الضريبة 26.9 مليون جنيه مقابل 24.1 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق.