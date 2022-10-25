شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة والآثار تتابع آخر المستجدات الخاصة بموسم العمرة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت، اليوم، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً، بمقر الوزارة بالعباسية، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بموسم العمرة لهذا العام 1444هـ والذي بدأ اعتباراً من أول أكتوبر الجاري، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وقد حضر الاجتماع سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، وإيمان قنديل المستشار الفني للوزارة لشئون شركات السياحة، وسيد خاطر مدير عام إدارة السياحة الدينية بالوزارة، وعدد من أعضاء اللجنة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن الجهات المعنية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تطبيق دورها الرقابي لحماية حقوق المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة ومتابعة تقديم أفضل الخدمات لهم خلال أدائهم مناسك العمرة وكذلك شركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة.

وخلال الاجتماع أكدت نائب الوزير أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من إصدار القواعد والضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444هـ، وتسجيل الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ الرحلات، وفتح البوابة المصرية للعمرة وانطلاق الرحلات منذ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، لافتة إلى أن البوابة المصرية للعمرة مفتوحة بالفعل منذ بداية أكتوبر الجاري أمام الشركات السياحية التي تم تسجيلها، والمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، كما سجلت الشركات برامجها بكافة أنواعها على البوابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات كما هو منصوص عليه في الضوابط الصادرة من وزارة السياحة والآثار والتي تم الإعلان عنها واعتمادها أغسطس الماضي.

كما وجهت بالمتابعة المستمرة لإنجاح موسم العمرة الحالي وخروجه بالشكل اللائق حيث تقوم الوزارة بمتابعة ومراقبة أداء شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة وذلك لضمان إلتزامها بتنفيذ برامجها وبتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي على استمرار الدفع بلجان الوزارة في المطارات المصرية لتذليل أية عقبات قد تواجه المعتمرين المصريين منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى ما تقوم به غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من مجهودات لمتابعة أداء الشركات السياحية.

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أنه لم يتم رصد أية مخالفات أو شكاوى منذ بدء موسم العمرة الحالي، وقيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنظيم برامج توعوية للمواطنين لتوعيتهم بتنفيذ رحلات العمرة من خلال شركات السياحة المُرخصة وذلك لضمان حقوقهم.

وتهيب الوزارة المواطنين المصريين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل الكيانات الغير شرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء تأدية العمرة، وأنه في حالة مواجهة أي عقبات خلال تنفيذ البرامج المتفق عليها من قِبل الشركات الاتصال بالخط الساخن للوزارة (١٩٦٥٤) حيث يتم التعامل مع الشكاوى بشكل فوري لضمان حقوق المعتمرين.