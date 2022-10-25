شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها البنوك بنسبة 2.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.3%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.2%، وصعد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وزادت قطاعات التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%.

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.047 مليار جنيه.

بلغ حجم التداول على الأسهم 437.4 مليون ورقة مالية بقيمة 992.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.5%، والعرب على 6.28%، واستحوذت المؤسسات على 26.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 82.5 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 54.1 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 27.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12752 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4275 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3169 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.