شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد الزيارة بمتحف شرم الشيخ بمناسبه استضافة مصر "COP 27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، قرارًا بتعديل مواعيد الزيارة الخاصة بمتحف شرم الشيخ ليعمل فتره واحدة متواصلة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءًا، خلال الفترة من يوم 5 نوفمبر إلى 20 نوفمبر 2022، وذلك بدلا من مواعيد العمل السابقة والتي كانت تعمل على فترتين منفصلتين، تبدأ الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا، والفترة الثانية من الساعة الخامسة مساءًا وحتى الحادية عشر مساءً.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا القرار جاء أيضا لتمكين وفود الضيوف المشاركة بالمؤتمر والسائحين المتواجدين بالمدينة من التعرف على الحضارة المصرية العريقة، والترويج للمقاصد السياحية المصرية ومنتجاتها وأنماطها السياحية المختلفة، حيث تتمتع مدينة شرم الشيخ بمنتجات سياحية متعددة وهي السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية، حيث يمكن للسائح الاستمتاع بشواطئها الدافئة ومناظرها الخلابة نهارًا، وزيارة المتحف والتعرف على الحضارة المصرية العريقة مساءً.

جدير بالذكر أن متحف شرم الشيخ تم افتتاحه في أكتوبر 2020، بتشريف فخامة رئيس الجمهورية.

ويعد أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي الخاص به مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " حيث يعرض من خلال مقتنياته مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.

ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع ق. م، تمثل الآله ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) الهة الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل أبو الهول، ومجموعة من التماثيل للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

كما يعرض المتحف معرضا مؤقتا لكنوز الملك توت عنخ آمون يضم 10 قطع أثرية.