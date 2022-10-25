شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.5% بختام تعاملات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.047 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12752 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4275 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3169 نقطة.