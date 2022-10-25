شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس مجدى غازى: 5 مقترحات تساهم في تحقق طفرة صناعية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مجدي غازي الرئيس الأسبق لهيئة التنمية الصناعية، إن تحقيق طفرة صناعية ليس بالأمر المستحيل في ظل الاتجاه القوي من الدولة لدعم الصناعة، لكن الأمر يتطلب تنسيق بين كافة الجهات العاملة في ملف الصناعة وتوحيد الجهات التي تخصص الأراضي الصناعية وتفعيل خريطة الأراضي الصناعية.

وأكد غازي في بيان له اليوم، أن نهضة الصناعة الوطنية تقود الاقتصاد نحو الانطلاقه، ويجب الأخذ في الاعتبار عدة توصيات أهمها تنسيق العمل بين الجهات العاملة على ملف الصناعة، ثانيًا سهولة حجز الأراضي الصناعية المرفقة، ثالثًا عدم تعامل المستثمر الصناعي مع أكثر من جهة، رابعًا تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الجدد للقطاع، خامسا اعتماد سياسة مالية وضريبية وجمركية ثابتة وذلك لتوصيل رسائل للمستثمرين بثبات الإجراءات التي يتعامل عليها.

وطالب الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية، بأهمية جمع الفرص الصناعية والاستثمارية في مصر والعمل على تسويقها وضخها عبر الخريطة الصناعية، والأهم هو العمل على ترويجها خارج البلاد، للمستثمرين في الصناعة.

وشدد على أهمية العمل على تنمية عدد من القطاعات الإنتاجية التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية قوية مثل الصناعات الهندسية وبعض الصناعات التي يمكن أن تكون قاطرة للتصدير وتحد من الاستيراد عبر برنامج إحلال الواردات، لافتا إلى أن تنمية قطاعات بعينها والعمل على تقويتها يقود البلاد لتحقيق طفرات غير مسبوقة.

وأختتم المهندس مجدي غازي، أن الحصول على تمويلات للمشروعات الصناعية بفائدة مميزة وبدون تعقيد الإجراءات، وكذلك تقديم حوافز ضريبية وحوافز جمركية لاستيراد الخامات وخطوط الإنتاج، يمكن أن تساهم في تحقيق النهضة الصناعية