شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 93.30 دولار لبرنت و84.69 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 93.30 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.69 دولار للبرميل .

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أن صناعة النفط دفعت ثمنا باهظا في كل من الاستثمار المفقود والموارد البشرية خلال أزمة السوق الدراماتيكية في عام 2020 "أزمة كورونا"، وتراجع الصناعة في عامي 2015 و2016.

وقالت المنظمة - في نشرتها التحليلية الصادرة، "إن هناك حاجة ملحة للتحضير للنمو المستقبلي.. وقطاع النفط بحاجة إلى مضاعفة الجهود لجذب واستبقاء العمال ذوي المهارات المتنوعة والخلفيات التعليمية وخبرات العمل".

ومن المتوقع أن تتأثر إمدادات النفط العالمية عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر القادم، كما يخطط الاتحاد لمنع واردات منتجات النفط الروسية في فبراير .