الذهب يرتفع في منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب في مصر مع منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، على الرغم من انخفاض أسعار المعدن عالميا، وفقاً لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة السابق، لموقع "مصراوي".

وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهًا واحدًا مع بداية تعاملات اليوم.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 753 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 969 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 1130 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1291 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 9040 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1640 دولار للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.57%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.