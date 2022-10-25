شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: لدينا القدرة على تعظيم صادرات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، امتلاك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القدرة على تعظيم صادرات الدولة المصرية وزيادة قدرتها على جذب استثمارات أجنبية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من النواب وقيادات الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرضت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم القيمة الرقمية والتى ترتكز على ثلاث ركائز أساسية وهى التحول الرقمى، والتعهيد، وريادة الأعمال.

كذلك خطة إعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات العالمية لتشجيعها على زيادة استثماراتها وتصدير خدمات رقمية انطلاقا من مصر ومنها التعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز واحد علي أرض مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون أكبر مجتمع معلوماتي رقمي فيه نبدع ونبتكر ومنه تصدر مصر خدماتها الرقمية إلى كل دول العالم.