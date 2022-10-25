شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات ضعيفة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 10319 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1944 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 12616 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4214 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3167 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3530 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 600 ألف سهم خلال جلسة يوم أمس الإثنين، وشراء الثانية 350 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.45%، وشراء الثالثة 600 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.92%، وشراء الرابعة 5 ملايين سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لإدارة وتطوير الأصول، دايس للملابس الجاهزة، الدولية للأسمدة والكيماويات 500 ألف سهم، 108.6 مليون سهم، 14.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للأسمدة والكيماويات 550 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، دايس للملابس الجاهزة 147 ألف سهم، 40 ألف سهم، 154 ألف سهم، 258 ألف سهم، 108.6 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن مجلس الإدارة وافق على إتاحة الفرصة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، لإجراء فحص النافي للجهالة بشكل حصري على شركة أوراسكوم العقارية، إحدى الشركات التابعة، المالكة لمشروع أو ويست والذي يتم تطوير على مساحة 4.2 مليون متر مربع بغرب القاهرة بقيمة مبدئية لعرض الشراء 2.46 مليار جنيه.

من جهة أخرى قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، إن مجلس إدارة الشركة لم تتلقى ما يفيد موافقة شركة يو بي فارما على إجراء الفحص النافي للجهالة، لذا الأمر متروك للعرض على مجلس الإدارة لبحث صرف النظر عن الاستحواذ.

في سياق آخر قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن مجلس الإدارة وافق على نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2022، وبلغ صافي الربح شامل الضريبة 26.9 مليون جنيه مقابل 24.1 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق.