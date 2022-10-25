شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: الدولة حققت 60 مليار جنيه أرباحا من عقد الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز الإعلامي عمرو أديب الشراكة بين الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفي القابضة في مشروع مدينتي، كأحد أهم النماذج الناجحة للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق منافع متبادلة بين الطرفين.

وأشار "أديب" في برنامجه " الحكاية" المذاع علي قناة أم بي سي مصر، أن جلسات المؤتمر الاقتصادي خلال فعاليات اليوم الثاني كانت شديدة الايجابية، حيث استمعت الحكومة الي أراء مجتمع الأعمال الذي عبر عن افكاره ومشكلاته بكل شفافية، منوها إلي جلسة "الحياد التنافسي" وتأكيد رئيس الوزراء سرعة الاعلان عن وثيقة ملكية الدولة بما تحمله من تطمينات للمستثمرين.

وأضاف، أن الدولة اثبتت علي مدار تاريخها ومنذ ستينيات القرن الماضي عدم نجاحها في تجارب الملكية او الإدارة - الا استثئناءات قليلة-، وإنه يجب التخلص من هذا الفكر لصالح تمكين القطاع الخاص.

وأشار أن ما حدث من شراكات في قطاع العقارات يثبت صحة ذلك، مستعرضا تجربة الشراكة بين طلعت مصطفي و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروع مدينتي، قائلًا :" الاثنين أكلو الشهد.. والدولة حققت عوائد من الشراكة تفوق 60 مليار جنيه حي الان، مقابل 9.9 مليار جنيه عند توقيع العقد"، مضيفا " الدولة منحت الشركة الأرض فقط .. لم تبذل اي مجهود .. لم تدب مسمار واحد فيها وحققت مكاسب كبيرة"

وتابع، أن مجموعة طلعت مصطفي مستمرة في تقديم نماذج ومدن عمرانية متكاملة في السوق المصري من خلال الشراكة الناجحة مع الدولة ممثلة في وزارة الاسكان.