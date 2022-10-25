شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع ملحوظ بحوالي 10 جنيهات، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الذهب بالأسواق، ويسجل جرام الذهب من العيار 21 ما قيمته 1130 جنيها للجرام، مع توقعات بتغيرات أخرى في الأسعار خلال الساعات الماضية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 969 جنيها.

عيار 24 يسجل 1291 جنيها.

عيار 21 يسجل 1130 جنيها.

الجنيه الذهب 9040 جنيها.

عالميا تراجعت أسعار الذهب، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بينما أبقت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى المستثمرين في حالة قلق، وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1648.60دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1%عند التسوية إلى 1654.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة الأخرى، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة على المشترين في الخارج، بينما حام مؤشر عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى بلغه في الآونة الأخيرة.

وما زال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر ، وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2%إلى 19.18دولار للأونصة، كما تراجع البلاديوم 2.5% إلى 1968.58 دولار.