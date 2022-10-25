شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: مصر تحافظ على مكانتها الأولى علـى مسـتوى الدول الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لمركز معلومات مجلس الوزارء أن مصر تمكنـت مـن تحقيـق بعـض التقـدم فـي عـدد مـن المؤشـرات الدوليـة، كمـا يتضـح فيمـا يلـي:

مؤشر ممارسة الأعمال:

الصــادر عــن البنـــك الدولـــي لعام 2020؛ حيث أظهــرت النتائــج تقدم ترتيـــب مصـــر فـــي المؤشـــر 6 مراكــز، لتأتــي فـي المرتبـة الــ 114 مـن بيـن 190 دولـة عـام 2020 ،وذلك مقارنـة بالمرتبـة الــ 120 مـن بيـن 190 دولـة عـام 2019 .

كمـــا تحســـنت قيمـــة المؤشـــر لمصـــر ليصل إلى 60.10 نقطــة عــام 2020 مقارنــة بنحــو 56.58 نقطـة عـام 2019 . كذلـك، تقدمـت مصـر بنحـو 15 ً مركـزا فـي مؤشـر "حمايـة صغـار المسـتثمرين" فـي تقريـر ممارسـة الأعمال خـال العـام 2020 ،وتقدمـت 3 مراكـز فـي مؤشـر "سـداد الضرائـب"، وذلـك مـن المركـز 159 فـي عـام 2019 إلـى المركـز 156 ،بالإضافة إلـى تقدم مصـر 19 ً مركـزا فـي مؤشـر "تأسـيس الشـركات" وهنـــاك تحســـن ملحــوظ لمصــر فــي مؤشــر "بــدء عمــل تجــاري"؛ نتيجــة إلغــاء شــرط الحصــول علــى شــهادة عــدم الانضباط، والتوســـع فـــي تطبيـــق سياســـة الشـــباك الواحـــد، ومؤشــر الحصــول علــى الكهربـاء، حيــث طـورت مصـر مـــن موثوقيـــة الإمداد بالكهربـــاء عبر تطبيـــق أنظمـــة آليـــة لرصـــد انقطـــاع الكهربـــاء والابلاغ عنـــه.

مؤشر الحرية الاقتصادية:

وفقا لمؤشـر الحريـــة الاقتصادية الصـــادر عـــن مؤسســـة التـــراث لعـــام 2021 ،ســـجلت مصـــر 55.7 نقطـــة؛ ممــا جعــل اقتصادهــا يحتــل المرتبــة الـــ 130 علـى مسـتوى 178 دولـــة خـال عـــام 2021 ،ليصبـح أفضـل ترتيـب تحصـل عليـه مصـر منـذ عـام 2017.

مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية:

حافظـت مصـر علـى مكانتهـــا الأولى علـى مسـتوى الـدول الإفريقية فــي مؤشــر جاذبيــة الاستثمار، منــذ عــام 2016 حتــي عــام 2019 ،وقــد تحســنت قيمــة المؤشــر بشكل طفيف عـــام 2019 ،حيــث ســجلت قيمــة المؤشـر 6.50 نقطة مقارنــة بــ 6.41 نقطة عــام 2018

مؤشر جاذبية الدول للاستثمار الأجنبي المباشر العالميGFICA2020:

تقدمت مصـر وحصلــت علــى المركــز الـــ 73 مــن بيــن 109 دول فــي مؤشـــر جاذبيـــة الـــدول للاستثمار الأجنبي المباشـــر عــام 2020 ،مقارنــة بالمركــز الـــ 74 عــام 2019