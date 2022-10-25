شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"رجال الأعمال": خطاب الرئيس في المؤتمر الاقتصادي رسالة كاشفة للتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الاقتصادي جاء كاشفا للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه مصر اقتصاديًا واجتماعيًا.

أضاف "حسني"، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت والاستماع للقطاع الخاص يمثل حالة حوار وطني يعطي انطباع إيجابي ويطمئن المستثمرين والقطاع الخاص بوقوف الدولة خلف كل رجال الاعمال الوطنيين، متابعًا كما أن العرض الذي تقدم به الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يراهن على استمرار عملية الإصلاح الجريئة التي خاضتها مصر منذ عام 2016 .

أكد على أن المؤتمر الاقتصادي رسالة هامة؛ لأننا مستمرون في عمل إصلاح حقيقي وجذري وليس مسكنات وأن الإصلاح الحقيقي له تكلفة والمهم تخفيف عبء هذه التكلفة على المواطن.

وقال حسني :"أننا أمام مسار اقتصادي جديد مدعوم من قبل القيادة السياسية والدولة، وعلى الجميع أن يشارك في استمرار الإصلاح وتحمل تكلفته مهما كانت الظروف؛ لأنه لا تراجع عن إصلاح حقيقي مع ضرورة التوازن الاجتماعي وتعزيز مفهوم المواطنة وتوطين الصناعة ودعم الاستثمار بكافة أشكاله مع تطوير الجهاز الإداري".