شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: تنفيذ 58 مشروعا أجنبيا فى مصر خلال 2021 بواسطة 50 شركة أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء عن تسجيل حجـم الاستثمارات الأجنبية المباشـرة فـي مصـر فـي عـام 2014 نحـو 4.61 مليـار دولار بزيـادة قدرهـا 8.36% مقارنـة بعـام 2013، وواصـل حجـم الاستثمارات خـلال عامـي 2015 و2016 ارتفاعـه، حيــث وصــل فــي عــام 2015 إلــى 6.88 مليــار دولار بزيــادة تُقــدر بــ 49.28% عــن العــام الســابق، وفــي عــام 2016 وصــل حجــم الاستثمارات إلــى 8.10 مليــار دولار بزيــادة 17.7% عــن عــام 2015، غيــر أنــه فــي عــام 2017 شــهد حجــم الاستثمارات الأجنبية المباشــرة فــي مصــر تراجعــا بنســبة 8.6%عــن العــام الســابق ليصبــح 7.4 مليــار دولار.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الاجنبية واصـلت ارتفاعـها مـن جديـد خـلال عامـي 2018 و 2019 ،حيـث وصـل حجمـه فـي 2018 إلـى 8.14 مليـار دولار بزيـادة 9.87% عـن عـام 2017. وبلغ 9.01 مليـار دولار فـي عـام 2019 لتسـجل مصـر بذلـك أعلـى مسـتوى مـن تدفقـات الاستثمار الأجنبي المباشـر منـذ عـام 2010 ، بزيـادة قدرهـا 40.6% ، ّ ومثـل ذلـك نحـو 20 %مـن إجمالـي حجـم الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي القـارة الإفريقية، والـذي بلـغ حوالـي 45.4 مليـار دولار فـي عـام 2019 .

ونظــرا إلــى التحديــات التــي شــهدها الاقتصاد العالمــي خــلال عامــي 2020 و2021 نتيجــة أزمة وبــاء كورونــا، والتوتـرات التجاريـة بيـن القـوى الدوليـة، ثـم الأزمة الأوكرانية فـي عـام 2022 ،انخفـض حجـم الاستثمارات الأجنبية المباشــرة إلــى مصــر بنحــو 05.35 %عــن عــام 2019 ليصبــح 5.85 مليــار دولار، وفــي عــام 2021 شــهد انخفاضــا بنســبة 12.47% عــن عــام 2020 ليصبــح 5.12 مليــار دولار.

وعن بعـض المؤشـرات الأخرى المتعلقـة بواقـع الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي مصـر:

1- وصـل صافـي تدفقـات الاستثمار الأجنبي المباشـر خـال العـام المالـي 2019/2020 إلـى نحـو 7.5 مليـارات دولار، ليرتفــع مــن 3.75 مليــار دولار فــي عــام 2012/2013 .كمــا وصــل إجمالــي قيمــة الاستثمارات الخاصـة فـي مصـر خـلال عـام 2019/2020 إلـى نحـو 305 مليـار جنيـه.

2- احتلـت مصـر المركـز الخامـس عشـر عالميـا مـن حيـث تدفقـات الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي عـام 2019 ، مقارنـة بالمرتبـة 23 فـي عـام 2018.

3- ووفقـا لتقريـر مؤتمـر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة "أونكتـاد" جـاءت مصـر فـي المرتبـة الثانيـة إفريقيـا بعـد جنـوب إفريقيـا مـن حيـث حجـم الاستثمارات الأجنبية المباشـرة فـي عـام 2021 .

4- وجـاءت فـي المرتبـة الثالثـة علـى المسـتوى العربـي بعـد كل مـن الإمارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية.

5- وفـي نفـس الصـدد، تـم تنفيـذ 58 مشـروعا أجنبيـا فـي مصـر خـلال عـام 2021 بواسـطة 50 شـركة أجنبيـة، وفـرت 9 آلاف وظيفـة جديـدة. وبالإضافة إلـى ذلـك فقد بلغ عـدد المشـروعات الجديـدة التـي تـم الاعــلان عنهــا فــي مصــر زاد بأكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف ليصــل إلــى 5.6 مليــار دولار فــي عــام 2021 وذلــك مقارنـة بعـام 2020.

6- فقــد تفوقــت مصــر علــى عــدد كبيــر مــن الــدول مــن حيــث تلقــي الاستثمارات الأجنبية المباشـرة خـال عـام 2021 ،ومـن أبـرز تلـك الـدول: الأورجواي- الإكوادور- البحريـن- نيوزلنـدا- كرواتيـا- بلغاريــا- صربيــا- سويســرا.

7- خـلال السـبع السـنوات الأخيرة، وصـل إجمالـي عـدد المشـروعات المنفـذة لتنميـة المناطـق الحـرة إلـى 20 مشـروعا بتكلفـة إجماليـة 971 مليـون جنيـه، كمـا وصـل عـدد مراكـز خدمـات المسـتثمرين علـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة إلـى نحـو 7 مراكـز بتكلفـة إجماليـة 643 مليـون جنيـه.