شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة مع الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة بـ30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة السعودية المصرية للخرسانة الجاهزة-سيرميكس بحجم تداول 30 ألف سهم بقيمة 30 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة أليكس كير للاستثمار والخدمات الطبية-مستشفى الخليل بحجم تداول 720 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.7 مليون سهم بقيمة 42.5 مليون جنيه لعدد 63 عملية.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.494 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 735.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.08%، والعرب على 7.88%، واستحوذت المؤسسات على 23.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 38.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 68.4 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12640 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1227 نقطة.