شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 24-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24-10-2022.

إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للأسمدة والكيماويات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية. إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للأسمدة والكيماويات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.494 مليار جنيه. البورصة تربح مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.494 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 735.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.08%، والعرب على 7.88%، واستحوذت المؤسسات على 23.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 38.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 68.4 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12640 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1227 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.332 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 32.80%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.897 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.43%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.481 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.02%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 6.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 45.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.66%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.20%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 28.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.209 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.57%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 2 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.