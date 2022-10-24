شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 4 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الشحن" بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 4 قطاعات وهم خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، 1.7%، 1%، 0.8%، على التوالي.

فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%.

وزادت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي العقارات والمواد الأساسية بنسبة 0.2%.

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.494 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 735.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.08%، والعرب على 7.88%، واستحوذت المؤسسات على 23.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 38.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 68.4 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12640 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1227 نقطة.