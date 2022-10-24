المياه الوطنية تطلق منصة خدماتها الالكترونية للقطاع الحكومي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي، أطلقت الشركة أمس منصة الخدمات الالكترونية للجهات الحكومية، وذلك بهدف تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاع الحكومي في جميع مناطق المملكة. ودشن الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، منصة الشركة للخدمات الحكومية الالكترونية في حفل حضره عدد من ممثلي القطاعات الحكومية، حيث استعرضت الشركة منصتها الالكترونية التي تمكن المفوضين في القطاعات الحكومية من متابعة عقاراتها المرتبطة بالخدمة الكترونيا. وأوضح الشبل أن منصة الخدمات الحكومية تأتي ضمن خطوات تسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، وفق رؤية المملكة 2030. وبين أن المرحلة الأولى لمنصة الخدمات الحكومية تضمنت 12 خدمة، وستمكن المفوضين بإدارة حسابات الجهة من متابعة جميع العقارات، والاطلاع على عمليات وسجلات الفوترة، ومتابعة الاستهلاك، والتحقق من دقة البيانات، ورفع البلاغات، وتقديم الاعتراضات، ومتابعة الطلبات على مدار الساعة. منصة الخدمات الالكترونية للجهات الحكومية - المرحلة الأولى تتضمن 12 خدمة - تمكن المفوضين بإدارة حسابات الجهة من:





متابعة جميع العقارات



الاطلاع على عمليات وسجلات الفوترة



متابعة الاستهلاك



التحقق من دقة البيانات



رفع البلاغات



تقديم الاعتراضات



متابعة الطلبات على مدار الساعة



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