استخدام «Blockchain» في إدارة أسماء المرسلين

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وأوضحت الهيئة أن النظام سينعكس أثره على 34 ألف اسم مرسل موثوق، كما يؤدي إلى انخفاض الأعباء التشغيلية لمقدمي الخدمات بنسبة 66%، وكذلك انخفاض في الوقت المستغرق لمعالجة الطلبات بنسبة 60%، إضافة إلى استفادة 20 ألف جهة حكومية وخاصة من النظام.ولفتت الهيئة النظر إلى أن إدارة أسماء المرسلين باستخدام تقنية سلسلة الكتل «Blockchain»، ستخدم 46 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة، كما سيلبي تطلعات 25 مقدم خدمة للرسائل النصية القصيرة الجماعية المحلية.
يشار إلى أن الهيئة تسعى خلال مبادراتها الابتكارية المتعددة إلى تعزيز حماية المستخدمين، وموثوقية الخدمات المقدمة، وتوظيف مختلف التقنيات الناشئة في سبيل تقديمه بأفضل المعايير، ووفق الكفاءة التنظيمية التي تتطلع إليها.
نظام إدارة أسماء المرسلين باستخدام «Blockchain»
- ينعكس أثره على 34 ألف اسم مرسل موثوق
- انخفاض الأعباء التشغيلية بنسبة 66%
- انخفاض في وقت معالجة الطلبات 60%
- استفادة 20 ألف جهة حكومية وخاصة
- يخدم 46 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة
- يلبي تطلعات 25 مقدم خدمة للرسائل النصية القصيرة الجماعية المحلية
الأهداف
- الحد من عمليات الاحتيال
- رفع مستوى موثوقية الرسائل النصية
- استخدام التقنية في التنظيم والحوكمة
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