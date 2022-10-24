استخدام «Blockchain» في إدارة أسماء المرسلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نظام إدارة أسماء المرسلين، باستخدام تقنية سلسلة الكتل «Blockchain»، الذي يهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال، ورفع مستوى موثوقية الرسائل النصية، واستخدام التقنية في التنظيم والحوكمة، وذلك على هامش أعمال منتدى التقنية الرقمية 2022.

وأوضحت الهيئة أن النظام سينعكس أثره على 34 ألف اسم مرسل موثوق، كما يؤدي إلى انخفاض الأعباء التشغيلية لمقدمي الخدمات بنسبة 66%، وكذلك انخفاض في الوقت المستغرق لمعالجة الطلبات بنسبة 60%، إضافة إلى استفادة 20 ألف جهة حكومية وخاصة من النظام.

ولفتت الهيئة النظر إلى أن إدارة أسماء المرسلين باستخدام تقنية سلسلة الكتل «Blockchain»، ستخدم 46 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة، كما سيلبي تطلعات 25 مقدم خدمة للرسائل النصية القصيرة الجماعية المحلية.

يشار إلى أن الهيئة تسعى خلال مبادراتها الابتكارية المتعددة إلى تعزيز حماية المستخدمين، وموثوقية الخدمات المقدمة، وتوظيف مختلف التقنيات الناشئة في سبيل تقديمه بأفضل المعايير، ووفق الكفاءة التنظيمية التي تتطلع إليها.

نظام إدارة أسماء المرسلين باستخدام «Blockchain»







ينعكس أثره على 34 ألف اسم مرسل موثوق



انخفاض الأعباء التشغيلية بنسبة 66%



انخفاض في وقت معالجة الطلبات 60%



استفادة 20 ألف جهة حكومية وخاصة



يخدم 46 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة



يلبي تطلعات 25 مقدم خدمة للرسائل النصية القصيرة الجماعية المحلية



الأهداف