884 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر أكتوبر

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وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لأكتوبر بلغ 884 مليون ريال، خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، موضحا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى أكتوبر 2022م بلغ نحو 41.7 مليار ريال.وبين أن إيداع الدعم السكني في موعده يؤكد الدور التنموي للصندوق وما له من أثر اقتصادي واجتماعي في تسهيل رحلة تملك المستفيدين لمنازلهم، مؤكدا حرص الصندوق العقاري ومن منطلق استدامة برامجه ضمن حلول وخيارات أكثر على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.
يذكر أن الصندوق العقاري يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة على مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
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