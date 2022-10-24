35 شركة تشارك في معرض المنتجات المحلية التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد معرض المنتجات المحلية التقنية مشاركة 35 شركة تقنية محلية استعرضت منتجاتها التقنية ومنتجات تقنية سلسلة الكتل Blockchain، فيما يهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات التقنية المحلية وقصص نجاحها، وتحفيز الإنتاج التقني المحلي. ودشنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عددا من المبادرات على هامش أعمال منتدى التقنية الرقمية 2022، التي انطلقت بافتتاح المعرض المصاحب المخصص للمنتجات التقنية المحلية، وأعلنت عن المنتجات الفائزة بجائزة الابتكار التعاوني، وإطلاق أول دليل للمنتجات التقنية المحلية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الإعلان عن انضمام مجموعتين جديدتين لمبادرة المجموعات الاستشارية التي أطلقتها الهيئة العام الماضي. وأعلنت الهيئة فوز 4 منتجات تقنية محلية لشركات ريادية بجائزة الابتكار التعاوني التي تقدمها الهيئة على هامش أعمال المنتدى، والهادفة لتمكين المنتجات التقنية المحلية ودعمها للمنافسة عالميا، وتشجيع مزودي الخدمات على ابتكار منتجات بالتعاون مع المستخدم النهائي. وفاز منتج «Avilo» لشركة الأبحاث وتطوير الأعمال التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومنتج «مجلس تك» لشركة «شور العالمية للتقنية» ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنتج «صلني» لشركة «بزنس بلس للمصانع» والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ومنتج «Whitehelmet» لشركة «وايت هلمت» والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. كما أطلقت الهيئة أول دليل للمنتجات التقنية المحلية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسهيل الوصول لكل المنتجات المطورة من الشركات العاملة في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، والإسهام في رفع الوعي بها وتعزيز موثوقيتها وتنافسيتها؛ تحقيقا لاستراتجية الهيئة في تطوير المنتجات وزيادة قيمتها المضافة في الاقتصاد الرقمي. ويحتوي الدليل الذي أطلقته الهيئة على 88 منتجا للشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة مصنفة وفقا لأعمالها. فوز 4 منتجات تقنية محلية بجائزة الابتكار التعاوني





منتج «Avilo» لشركة الأبحاث وتطوير الأعمال التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك



منتج «مجلس تك» لشركة شور العالمية للتقنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان



منتج «صلني» لشركة بزنس بلس للمصانع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»



منتج «Whitehelmet» لشركة وايت هلمت والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة



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