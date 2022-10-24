صندوق الاستثمارات يعرض شراء 51% من «توال» المملوكة لـ stc

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وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أن العرض يتوافق مع استراتيجية المجموعة والمتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة في شركاتها التابع، والاستفادة من العائد على هذه الأصول في النمو والتوسع وتدوير رأس المال بشكل يضمن تعزيز قدرة المجموعة على الاستثمار في مجالات رائدة ومتنوعة، وتعظيم العائد على حقوق المساهمين. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان الوتيد «المجموعة مستمرة في تحقيق استراتيجيتها في النمو والتوسع وتعظيم أصول المجموعة عبر زيادة وتنويع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محليا ودوليا من خلال الاستثمار في كيانات رائدة في الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي والعالمي».وأضاف «هذا العرض يتوافق مع التوجهات العالمية لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات، علما أن المجموعة مستمرة في مواصلة العمل لبناء وتطوير البنية الرقمية الموثوقة لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي والمساهمة في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، والتي ستنعكس على تعزيز الاقتصاد الرقمي بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر».
يذكر أن العرض المقدم لا يمثل أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم، والمشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، والموافقات الداخلية للأطراف المعنية وأي شروط أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
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