استيراد 566 ألف طن قمح لتعزيز المخزون الاستراتيجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام (2022) بكمية 566 ألف طن، لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وذلك للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا والبحر الأسود.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن استقبال موانئ المملكة لبواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة مستمرة، مشيرا إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وبين أن فترة وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة من مارس - أبريل 2023 بواقع 9 بواخر، موزعة على 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 195 ألف طن، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 191 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وتنافست 10 شركات عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، فيما تمت الترسية على 4 شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وأشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب إلى أن موعد إغلاق موسم شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي سيكون بنهاية عمل الخميس 2 / 4 / 1444، حيث تم استلام 536 ألف طن حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الاستراتيجية منه.

الدفعة الخامسة من القمح المستورد







الكمية: 566,000 طن



المناشئ: الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، البحر الأسود



الوصول: مارس - أبريل 2023



المتنافسون: 10 شركات عالمية



الموردون: 4 شركات عالمية



النقل: 9 بواخر



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